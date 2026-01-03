Venezuela: la doctrina Monroe y la "Diplomacia de las cañoneras"

Estos son dos pilares históricos del expansionismo e intervencionismo estadounidense en América Latina.

La Doctrina Monroe surgió en un contexto en el que muchas colonias latinoamericanas se independizaban de las potencias europeas. Su principio fundamental se resumía en el lema "América para los americanos": estados Unidos reivindicaba el derecho a considerar todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, advirtiendo a las potencias europeas que cualquier intento de intervención o recolonización se consideraría un acto hostil.

Formalmente presentada como una doctrina defensiva, con el tiempo se convirtió en una herramienta ideológica para justificar la injerencia estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

A principios del siglo XX, bajo el gobierno de Theodore Roosevelt, este enfoque se reforzó y se hizo explícito con el llamado "Corolario Roosevelt" de la Doctrina Monroe. Según esta visión, Estados Unidos no solo tenía el derecho a oponerse a la intervención europea en América, sino también el deber de intervenir directamente en los Estados latinoamericanos si se consideraban incapaces de garantizar la estabilidad política, el orden interno o el respeto a los intereses económicos internacionales.

Fue en este contexto que surgió la llamada "diplomacia de las cañoneras", es decir, el uso explícito de la fuerza militar como herramienta de presión política, con frecuentes intervenciones armadas, ocupaciones militares y la imposición de gobiernos favorables a Washington. (ANSA).