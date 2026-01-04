Venezuela: la Doctrina Monroe y la "diplomacia de las cañoneras"

La Doctrina Monroe, enunciada en 1823 por el presidente James Monroe, reivindicaba la influencia de Estados Unidos en la región, al igual que la posterior "diplomacia de las cañoneras" vista bajo Theodore Roosevelt a comienzos del siglo XX. Se trata de dos pilares históricos del expansionismo y del intervencionismo estadounidense en América Latina, que evocan dolorosos recuerdos de injerencias pasadas y que son fuertemente rechazados por gobiernos y poblaciones de la región.

La Doctrina Monroe nació en un contexto en el que muchas colonias latinoamericanas estaban obteniendo la independencia de las potencias europeas. Su principio cardinal se sintetizaba en el lema "América para los americanos": estados Unidos se arrogaba el derecho de considerar todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, advirtiendo a las potencias europeas que cualquier intento de intervención o recolonización sería considerado un acto hostil.

Formalmente presentada como una doctrina defensiva, con el tiempo se convirtió en un instrumento ideológico para justificar la injerencia estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos, hoy en gran medida estrechamente vinculados a China y Rusia.

A comienzos del siglo XX, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, este enfoque fue reforzado y explicitado con el llamado "corolario Roosevelt" a la Doctrina Monroe. Según esa visión, Estados Unidos no solo tenía el derecho de oponerse a la intervención europea en el continente americano, sino también el deber de intervenir directamente en los Estados de América Latina cuando estos fueran considerados incapaces de garantizar estabilidad política, orden interno o el respeto de los intereses económicos internacionales.

Es en este contexto que se afirmó la llamada "diplomacia de las cañoneras", es decir, el uso explícito de la fuerza militar como instrumento de presión política, con frecuentes intervenciones armadas, ocupaciones militares e imposición de gobiernos favorables a Washington. (ANSA).