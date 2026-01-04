Venezuela: la familia del italiano Trentini espera con ansiedad

Desde su casa en el Lido de Venecia, Armanda y Ezio, padres de Alberto Trentini -lleva más de 400 días detenido en Venezuela- han seguido la situación durante todo el día, a la espera de señales de esperanza y noticias de las autoridades italianas sobre un posible resultado positivo.

En las horas posteriores a la acción estadounidense, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, abordó específicamente la situación del cooperante veneciano detenido en la infame prisión de El Rodeo, a pocos kilómetros de la capital venezolana. "Tenemos italianos detenidos en Venezuela, empezando por Trentini, pero también hay una docena más, así que eso también nos preocupa y estamos trabajando arduamente", aseguró el jefe de la diplomacia italiana.

Una situación en rápida evolución en la que tras la sensacional iniciativa estadounidense, aún hay poca claridad, especialmente sobre el futuro de Venezuela. Queda por ver si las acciones del ejército estadounidense acelerarán una posible liberación o complicarán aún más la situación de su compatriota.

"Ante estos nuevos acontecimientos, nos sumamos al llamamiento para que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar una resolución positiva del caso", declaró Luca Zaia, presidente del Consejo Regional del Véneto.

Unos días antes de Navidad, la madre de Alberto Trentini recibió una llamada telefónica del presidente Sergio Mattarella, quien expresó su cercanía y solidaridad con la familia, reiterando que Italia no ha abandonado a Alberto. Estas palabras llegaron después de que la madre del cooperante no ocultara su decepción por una situación que parece no tener solución, pidiendo al gobierno "acciones más decisivas". En agosto, la madre del cooperante también envió una carta al Papa solicitando su intervención de "mediación".

En las últimas semanas, Trentini ha realizado breves llamadas telefónicas a su domicilio, asegurándoles su salud, y ha recibido la visita del embajador Giovanni Umberto De Vito. El hombre llegó a Venezuela el 17 de octubre de 2024 para una misión con la ONG Humanidad e Inclusión.

El 15 de noviembre de hace dos años, mientras viajaba a Guasdalito desde la capital, Caracas, fue detenido —sin conocer el motivo— en un retén, junto con el conductor de la ONG. Allí comenzó su calvario, que ya dura más de 13 meses, unos 415 días.

