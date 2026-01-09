Venezuela: la Iglesia y su labor tras bambalinas con los presos venezolanos

Incluso ahora, se exploran todas las vías con la esperanza de liberar también a los italianos detenidos sin justificación en cárceles venezolanas, como el cooperante italiano Alberto Trentini, que suma más de 400 días apresado.

La Iglesia en Caracas, liderada por Monseñor Raúl Biord Castillo, trabaja incansablemente. Las negociaciones, llevadas a cabo con la máxima discreción, se llevan a cabo en múltiples niveles debido a que, según informes, la gestión de los presos por parte de las autoridades venezolanas está fragmentada entre grupos influyentes.

Se perdió una oportunidad importante en octubre, cuando fueron canonizados los dos primeros santos de Venezuela, José Gregorio Hernández y María Carmen Rendiles Martínez. Muchos esperaban un gesto de clemencia de Nicolás Maduro, quien llevaba mucho tiempo esperando este momento. En 2019, entregó al papa Francisco una estatuilla del médico José Gregorio para instar a su beatificación.

En octubre pasado, justo antes de la canonización, se celebraron en Roma protestas de opositores al régimen, con la foto de Trentini destacándose. Por otro lado, se celebraron reuniones académicas de alto nivel, que, sin embargo, brindaron la oportunidad de intercambiar opiniones entre la Iglesia y el gobierno venezolano.

El Vaticano mantiene un alto grado de hermetismo al respecto, a pesar de que es bien sabido que el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, fue nuncio en Caracas durante varios años.

También está el sustituto, monseñor Edgar Peña Parra, quien ha desempeñado un papel clave en el Vaticano desde la época de Francisco, y es venezolano. A esto se suman las organizaciones sin fines de lucro que trabajan sobre el terreno, desde la Comunidad de Sant'Egidio hasta Cáritas. La propia Sant'Egidio expresó hoy su "gran satisfacción" por la liberación de Biagio Pilieri por parte de las autoridades venezolanas.

"Durante varios meses, la familia del hombre ítalo-venezolano de sesenta años, de origen ragusano, había recurrido a Sant'Egidio para facilitar su liberación", anunció la Comunidad, aunque no mencionó nada sobre Trentini. Esto coincide con el secretismo que prácticamente todos mantienen a la espera de una solución.

Hace unos días, en el Vaticano, el subsecretario del Primer Ministro, Alfredo Mantovano, declaró que "el gobierno ha trabajado desde el primer día para su liberación y continúa trabajando", pero "cualquier comentario adicional solo puede poner en peligro la rápida resolución del asunto".

Las relaciones siguen siendo difíciles. Baste decir que a principios de diciembre (mientras Maduro aún estaba en el poder), las autoridades venezolanas impidieron la salida del país del cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo emérito de Caracas. Su pasaporte venezolano fue confiscado y se le impidió usar su pasaporte diplomático vaticano. (ANSA).