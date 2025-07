Venezuela: La líder opositora María Corina Machado denuncia una "brutal ola de represión" con más de 20 detenidos

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha denunciado este martes que las autoridades del país latinoamericano han llevado a cabo una "brutal ola de represión" durante los últimos tres días, cuando han detenido a más de una veintena de personas. "Alerta mundial. El régimen de (Nicolás) Maduro desata brutal ola de represión en Venezuela: más de 20 desaparecidos y presos en 72 horas. La justicia internacional tiene la obligación de hacer responsables a los perpetradores", ha manifestado a través de su perfil en la red social X. El Comando con Venezuela ha denunciado que la "nueva ola represiva", que incluye a dirigentes opositores así como testigos de mesa del proceso electoral del 28 de julio de 2024, ha tenido lugar al mismo tiempo que Caracas y Washington intercambiaron a un grupo de presos, en el marco de un acuerdo con el Gobierno de El Salvador, que incluyó la excarcelación de presos venezolanos. "A pesar de que las cifras de excarcelaciones anunciadas por voceros oficiales del régimen era de 80 personas, hasta el día de hoy no se tiene confirmación de que ese número se haya concretado. Más grave aún, hasta el momento, solo una mujer ha sido excarcelada y no han liberado a ningún menor de edad", ha aseverado. En este contexto, la oposición ha considerado que "este patrón, ya reiterado, confirma la política de la 'puerta giratoria'", que implica "liberar selectivamente a unos para encarcelar a otros". "La represión no cesa, sólo se redistribuye. La privación de libertad sigue siendo utilizada como herramienta de negociación política en medio de una diplomacia de rehenes y de castigos selectivos", ha dicho. No obstante, la ONG Foro Penal cifró el lunes en 57 los "presos políticos" excarcelados en Venezuela, de los cuales 48 eran venezolanos y nueve estadounidenses o residentes permanentes en Estados Unidos.