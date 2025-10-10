Venezuela: La ONU pide a EE.UU. cumplir con el Derecho Internacional en su lucha contra la delincuencia transnacional
Venezuela: La ONU pide a EE.UU. cumplir con el Derecho Internacional en su lucha contra la delincuen
MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -
Naciones Unidas ha instado este viernes a Estados Unidos a garantizar que todos sus esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional se hagan de conformidad con el Derecho Internacional tras los últimos ataques a buques en el Caribe.
"Reiteramos el llamamiento a la desescalada y seguimos instando a las partes a evitar cualquier acción que pueda amenazar la paz y la seguridad internacional", ha dicho el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, durante una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Jenca también ha pedido "un diálogo constructivo" entre las partes para llegar a una "resolución pacífica de las diferencias".
"Naciones Unidas siguen dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo en este sentido", ha indicado sobre una presencia militar estadounidense que "eleva las tensiones" entre Caracas y Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico.
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".
