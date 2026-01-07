Venezuela: "la Patria no se vende", brama ministro de Petro

"La sociedad colombiana debe expresarse para que el mundo y el gobierno de Estados Unidos sepan que Colombia es un país soberano con derecho a decidir su destino y proteger su democracia", dijo Sanguino a radio Caracol.

"El gobierno considera que estas circunstancias ameritan una convocatoria a la sociedad colombiana para rechazar amenazas de agresiones o intervenciones militares de Estados Unidos en territorio colombiano, lo que violaría la soberanía nacional e integridad territorial", añadió.

Sanguino desestimó la preocupación de que la marcha pudiera ser percibida como una defensa del régimen venezolano y de Nicolás Maduro, asegurando que el gobierno colombiano ha sido "muy cuidadoso" en el mensaje de la convocatoria.

Y subrayó que el presidente Petro es "un presidente legítimo" y que Colombia cuenta "con instituciones sólidas, una justicia operativa y mecanismos de cooperación judicial y militar con Estados Unidos, incluso con la lucha contra el narcotráfico".

Por lo tanto, enfatizó, "no hay justificación para ataques o amenazas por parte de Estados Unidos". (ANSA).