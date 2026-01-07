Venezuela: La Plaza de Bolívar de Bogotá espera por Petro

La cita a los manifestantes en diferentes plazas del país, no solo por parte del Ejecutivo, sino de centrales obreras y sectores sociales, estaba pactada para las 16 horas locales (21 GMT) y se está a la espera de la presencia de Petro en Bogotá.

Los manifestantes que acogieron el llamado a protestar llevan consigo banderas y algunos exhiben carteles con frases como "Yankees go home" o "Petro no es narcotraficante". Respete a Colombia".

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y quien ya se encuentra en la Plaza de Bolívar, aseguró que hoy "es un día para celebrar una Colombia soberana, libre y democrática". Lo dijo en declaraciones a la televisión pública RTVC. (ANSA).