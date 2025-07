Venezuela: La UE subraya que las elecciones locales en Venezuela no legitiman a Maduro como presidente

BRUSELAS, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha criticado este miércoles el ambiente represivo en las elecciones locales celebradas en Venezuela, subrayando que de ninguna manera legitiman los comicios presidenciales del año pasado en los que Nicolás Maduro se proclamó ganador sin presentar las actas que validen el resultado. "Venezuela sufre un entorno político y jurídico muy restrictivo, caracterizado por la represión de la disidencia. Las autoridades siguen abusando de los poderes del Estado para socavar las garantías democráticas, creando así condiciones desiguales para la oposición", ha señalado un portavoz europeo en respuesta a Europa Press, insistiendo en que las recientes votaciones "no legitiman los resultados no verificados de las elecciones presidenciales de 2024". En este sentido, el bloque europeo ha insistido en que Maduro "sigue careciendo de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente". La UE no reconoce el resultado de las elecciones de julio del año pasado aunque ha evitado igualmente reconocer al candidato opositor Edmundo González, ahora exiliado en España, como presidente electo de Venezuela. En enero de este año aumentó la presión sobre el régimen chavista con una nueva tanda de sanciones ante la falta de un cambio democrático en Caracas. Además, la UE reitera que las autoridades venezolanas deben poner fin a las detenciones injustas y arbitrarias y liberar a los presos políticos, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros. Además, reconoce la voluntad del pueblo venezolano de avanzar hacia una transición "pacífica e inclusiva" hacia la democracia y se solidariza con estas aspiraciones democráticas. "La UE seguirá colaborando con todos los venezolanos y con los socios regionales e internacionales para fomentar un diálogo auténtico hacia una transición democrática", recalca el portavoz, apuntalando la línea tradicional de la UE que pasa por lograr una transición democrática mediante el diálogo entre los actores venezolanos. Maduro habla de "victoria histórica" El presidente de Venezuela celebró lo que consideró "una victoria histórica" en las elecciones municipales, anunciando asimismo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 285 alcaldías de un total de 335. Maduro presumió de "un proceso ejemplar" y anunció que, tras los resultados definitivos, va a "convocar inmediatamente a un Consejo Federal de Gobierno, con los alcaldes y gobernadores electos", para acelerar el financiamiento de proyectos. Los comicios registraron una participación del 44%, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).