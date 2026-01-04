Venezuela: las próximas 48 horas son "las más cruciales", advierte analista de EEUU

"Creo que las próximas 48 horas son probablemente las más cruciales en todo este escenario", dijo Brian Fonseca, director del Jack D. Instituto Gordon de Políticas Públicas. "Hay un camino que podría conducir a un conflicto civil pronunciado".

Fonseca advirtió que destituir al presidente Nicolás Maduro no desmantela automáticamente las estructuras de poder a su alrededor, y que "sacar a Maduro no significa necesariamente que el régimen se vaya".

"Tienes una élite política y militar que está tan ligada a la supervivencia de Maduro como al propio Maduro, en muchos sentidos", dijo a NBC News.

Cualquier transición política dependerá de involucrar a las fuerzas armadas de Venezuela como institución, agregó Fonseca, argumentando que el papel de los militares es decisivo y complicado por su larga desconfianza en la oposición, que históricamente no ha visto como mejor que los que actualmente están en el poder. (ANSA).