Venezuela: Latam reactiva sus vuelos Bogotá-Caracas

La compañía señaló que las personas que a finales del año pasado se vieron obligadas a suspender sus viajes en esa frecuencia podrán reubicar sus vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.

"En Latam tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible", afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

El anuncio de la compañía aérea coincide con los avisos de otras aerolíneas que operan esa misma frecuencia, que reactivaron sus vuelos suspendidos a finales del año pasado, tras la advertencia hecha por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que para entonces emitió un aviso internacional sobre los riesgos de sobrevolar Venezuela.

(ANSA).