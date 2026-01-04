Venezuela: latinoamérica, la euforia de Milei y tropas movilizadas por Petro

Símbolos de una Latinoamérica contradictoria, una región que es hoy un crisol de gobiernos de diverso sello ideológico, sin unidad ni cohesión común.

"Caracas está siendo bombardeada ahora mismo. Alerta al mundo: Venezuela está bajo ataque! Están bombardeando con misiles. La Organización de los Estados Americanos y la ONU deben reunirse de inmediato", alertó Petro en X.

El mandatario colombiano ordenó el despliegue de tropas y de ayuda humanitaria, ante la posibilidad del ingreso masivo de venezolanos por la frontera, a raíz de los ataques, al tiempo que rechazó la agresión a ese país y a la región. "Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados", expresó.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó también firmemente el ataque militar de Estados Unidos calificándolo de "gravísima ofensa" a la soberanía del país y un "precedente extremadamente peligroso" para toda la comunidad internacional.

En un comunicado emitido en Brasilia y difundido por los principales medios locales, Lula afirmó que los bombardeos en suelo venezolano y la captura del presidente Maduro "cruzan una línea inaceptable en las relaciones entre Estados". Según el jefe de Estado, la operación estadounidense constituye una clara violación del derecho internacional y allana el camino para "un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

Lula enfatizó que la postura de Brasil es congruente con la tradicional condena del país al uso de la fuerza en otras crisis internacionales y exigió una respuesta enérgica de las Naciones Unidas. Y dijo que la acción estadounidense evoca "los peores momentos de injerencia en América Latina" y pone en peligro la región como zona de paz.

En la misma línea, el expresidente boliviano Evo Morales condenó lo que denominó un "bombardeo estadounidense contra Venezuela" y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

"Es una brutal agresión imperialista que viola su soberanía", escribió Morales en un mensaje publicado en X, añadiendo que "Venezuela no está sola".

También el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó el ataque militar e instó a la comunidad internacional a buscar una solución pacífica a la grave crisis que enfrenta el país. En un mensaje publicado en su cuenta oficial X, el jefe de Estado expresó su preocupación y condena por las operaciones militares estadounidenses. "La crisis venezolana debe abordarse mediante el diálogo y el apoyo al multilateralismo, no mediante la violencia ni la injerencia extranjera", añadió.

No pensó lo mismo su sucesor. El presidente electo chileno, José Antonio Kast, afirmó que la captura de Maduro "es una gran noticia para la región", sosteniendo que "no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional".

El líder de ultraderecha hizo ver que tras la salida de Maduro "ahora vienen una tarea mayor" y sostuvo que "la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional".

El gobierno de Uruguay dijo estar "siguiendo con atención y seria preocupación" la situación en Venezuela y que "rechaza" cualquier acción militar contra un país. La administración del presidente Yamandú Orsi aseguró que rechaza "como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro". Y pidió "respetar" lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

A su vez, el gobierno mexicano ha condenado y rechazado firmemente las acciones militares unilaterales contra objetivos ubicados en territorio venezolano. En un comunicado oficial, la Ciudad de México enfatizó que estas operaciones constituyen una violación del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también recordó que América Latina y el Caribe han sido declarados zona de paz y que cualquier intervención militar representa un grave riesgo para la estabilidad de toda la región.

En tanto, Cuba se ha alineado abiertamente con Nicolás Maduro, su principal aliado regional, condenando la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela. El canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, se pronunció al respecto, denunciando lo que calificó de "ataque criminal" por parte de Washington e instando a una respuesta "urgente" de la comunidad internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Rodríguez afirmó que Cuba "denuncia y exige una respuesta internacional inmediata a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela", afirmando que la llamada "Zona de Paz" de América Latina y el Caribe ha sido "brutalmente atacada".

El expresidente colombiano y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, aseguró que no es posible una "transición" en Venezuela de largo plazo si no está respaldada por la legitimidad.

"Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional", afirmó Santos desde su cuenta de X.

Recalcó, además, que el "futuro" venezolano se debe cimentar sobre la base de "elecciones libres" y la "participación ciudadana", para evitar una posible escalada de tensiones en la región, al advertir que Colombia opta por la política y no por la violencia. (ANSA).