Venezuela libera a activista de DDHH Tarazona, dice ONG

CIUDAD DE MÉXICO, 1 feb (Reuters) - El activista de derechos humanos venezolano Javier Tarazona fue liberado el domingo, informó la ONG Foro Penal a través de X, mientras las familias siguen esperando con ansiedad un número indeterminado de liberaciones prometidas por el Gobierno y elogiadas por Estados Unidos.

Tarazona, de 41 años, director de FundaRedes, que documenta presuntos abusos cometidos por grupos armados colombianos y el ejército venezolano a lo largo de la frontera entre ambos países, fue arrestado en julio de 2021.

"Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del defensor de derechos humanos José Javier Tarazona", dijo Foro Penal en un mensaje en X. "Ya en libertad junto a su madre y hermano", agregó con una foto del activista.

(Reporte de Diego Oré)