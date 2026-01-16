Venezuela libera a un ciudadano checo y a otros extranjeros, dice ministro checo

PRAGA, 16 ene (Reuters) - Un ciudadano checo que estaba encarcelado en Venezuela fue liberado junto con otros ciudadanos extranjeros, informó el viernes el ministro de Asuntos Exteriores checo, Petr Macinka.

El checo fue detenido en 2024, cuando las autoridades venezolanas le acusaron de planear participar en una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, que entonces aún era presidente, y derrocar al Gobierno, según los medios de comunicación checos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores checo ha refutado las acusaciones. El exministro de Asuntos Exteriores Jan Lipavsky dijo el año pasado que el encarcelamiento del hombre fue "ilegal" y "sin cargos y sin un juicio justo".

Macinka dijo que el hombre había sido liberado durante la noche junto a presos de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

"Tras varias semanas de intensas negociaciones, logramos su liberación", dijo Macinka en una rueda de prensa.

El grupo venezolano de derechos humanos Foro Penal también ha afirmado que el ciudadano checo fue detenido por motivos políticos.

Un ciudadano húngaro que fue detenido cuando formaba parte de la tripulación internacional de un buque de investigación también ha sido puesto en libertad, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

Tanto el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían dicho que se liberaría a un gran número de presos después de que Estados Unidos capturó a Maduro a principios de año.

Venezuela dijo esta semana que más de 400 personas habían sido liberadas. Los grupos de derechos humanos dicen que la cifra es menor. (Reporte de Jason Hovet y Jan Lopatka, Información adicional de Anita Komuves en Budapest, Editado en Español por Ricardo Figueroa)