Venezuela: Liberado consultor petrolero con ciudadanía EEUU

Nacido en Venezuela y residente en Houston, Romero trabaja con empresas internacionales y asesora a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

El ingeniero había sido arrestado por un antiguo cargo de fraude que se remonta a 2010, el cual también fue denunciado a Interpol en su momento.

Su caso vuelve a centrar la atención en las persistentes incertidumbres que rodean el Estado de derecho en un país que, según analistas, carece de un sistema de justicia creíble y verdaderamente autónomo.

El incidente se enmarca en el intento del nuevo liderazgo, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, de revitalizar el sector energético tras la captura de Nicolás Maduro.

Washington ha flexibilizado algunas sanciones, al tiempo que mantiene un estricto control sobre los flujos de caja: Chevron sigue siendo la única gran petrolera estadounidense operativa, mientras que grupos europeos como Eni, Repsol, BP y Shell han recibido luz verde.

Romero, figura histórica de la petrolera estatal PDVSA, ayudó a fundar el centro de investigación Intevep y se desempeñó como viceministro en la década de 1990. La producción petrolera actual se sitúa en alrededor de un tercio de los niveles alcanzados en ese período. (ANSA).