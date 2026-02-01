Venezuela: Liberado el activista Javier Tarazona

(ANSA-AFP) - CARACAS, 01 FEB - El reconocido activista venezolano Javier Tarazona fue liberado hoy después de estar detenido desde julio de 2021 bajo acusaciones de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".

Lo confirmó su hermano, Rafael Tarazona, celebrando que "­Javier es finalmente libre!" e indicó que su hermano se dirigió a una iglesia en el centro de Caracas tras su liberación.

Este anuncio ocurre solo dos días después de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, presionada por Estados Unidos, decidiera clausurar el famoso penal de Helicoide, donde Tarazona había estado recluido.

Su liberación se produce menos de un mes después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por el ejército estadounidense, un hecho que desencadenó cambios significativos en el panorama político venezolano.

En una entrevista con la prensa internacional, Tarazona, de 43 años, hizo un llamado a la reconciliación nacional, reflexionando sobre sus "1.675 días" de encarcelamiento, describiendo su experiencia en prisión como "demasiado dolorosa para un ser humano".

"1.675 días en un lugar oscuro... No es posible que esta situación siga repitiéndose. No debería ser necesario un evento como el que ocurrió (la intervención estadounidense, NDR) para lograr la libertad", expresó Tarazona, de 43 años, quien se convirtió en una de las figuras más emblemáticas entre las aproximadamente mil personas prisioneras políticas que son gradualmente liberadas. (ANSA-AFP).