Venezuela: liberado otro italiano, el empresario Gasperin

"En los últimos días, obtuvimos la orden de liberación.

Salió de prisión anoche", agregó Tajani.

Gasperin, un empresario de 77 años, "se encuentra debilitado, pero en condición estable", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Gasperin "ha anunciado que desea permanecer en Venezuela y regresar a la ciudad de Maturín (en el estado de Monagas), donde se encuentra su empresa, añadió el canciller.

La liberación de Gasperin se suma a las de sus compatriotas Alberto Trentini, un cooperante internacional, y al empresario Mario Burl excarcelados el pasado lunes de la cárcel Rodeo 1 de Caracas, luego de intensas gestiones del gobierno italiano.

Gasperin, de 77 años, era propietario de Técnica Petrolera WLP, una empresa entre las más importantes de la región de Monagas, socia desde hace mucho tiempo de la estatal Pdvsa.

El chavismo lo detuvo en agosto, acusado de haber participado en un supuesto complot para matar a Nicolás Maduro, para el que habría suministrado los explosivos.

Todos los italianos presos en las cárceles del chavismo ya han sido liberados, pero el canciller Tajani detalló que aún siguen detenidos 42 ítalo-venezolanos, de los cuales 24 son considerados presos políticos, y aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando para lograr nuevas excarcelaciones.

