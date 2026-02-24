Venezuela: liberados cadetes detenidos por jugar videojuego "Call of Duty"

Los jóvenes fueron detenidos hace aproximadamente 15 meses por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que los acusó de conspiración. La única evidencia presentada, según informes de familiares y de la ONG Foro Penal, consistió en capturas de pantalla de sus partidas del popular juego de rol bélico.

Los cadetes permanecieron recluidos en el Internado Judicial El Rodeo I, en las afueras de Caracas, un lugar que es descrito como un infierno por excarcelados.

La salida de prisión de estos jóvenes se produjo como parte de una ola de liberaciones de presos políticos tras la promulgación de una nueva ley de amnistía, la semana pasada. Al menos 36 personas salieron en libertad plena del mismo centro penitenciario.

Los jóvenes exigieron que continúen las gestiones para liberar a los cerca de 300 presos políticos que aún permanecen en El Rodeo I.

Defensores de derechos humanos como la especialista Ligia Bolívar y organizaciones internacionales condenaron la detención como "deplorable e injustificable", subrayando que criminalizar una actividad recreativa común revela el grado de control del régimen de Nicolás Maduro sobre la sociedad venezolana. (ANSA).