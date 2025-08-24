Venezuela: Liberados dos ítalo-venezolanos en Caracas

Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

"Este resultado se logró también gracias al trabajo realizado por la Farnesina y las instituciones estatales por iniciativa del ministro Antonio Tajani y del Gobierno", afirma el texto.

Amerigo De Grazia, exdiputado de la oposición en la Asamblea Nacional, se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Helicoide.

La Embajada de Italia había alertado reiteradamente a las autoridades venezolanas sobre el preocupante estado de salud de su compatriota para que recibiera la atención especializada necesaria.

Margarita Paulina Assenza Arteaga, prisionera del Helicoide, trabajaba junto al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, quien fue detenido junto a ella acusado de cometer "delitos contra el patrimonio del Estado".

Ambos comparecerán ante el tribunal el lunes para aclarar la posible continuación del proceso y sus respectivas posturas.

"También se ordenó que no puedan salir de Caracas; sin embargo, otros detenidos fueron puestos bajo arresto domiciliario. La campaña por la liberación de Alberto Trentini y de todos los demás italianos aún detenidos continúa", indica el texto. (ANSA).