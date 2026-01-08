Venezuela, liberados periodistas tras 17 horas de detención

Detenido por funcionarios en el cruce fronterizo de Tienditas con Colombia, Mazoy intentaba ingresar al país junto con su colega colombiano Jeff Martínez para cubrir la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro.

En un video publicado poco después de su liberación, Mazoy agradeció a los medios de comunicación y la presión social por obligar al gobierno a poner fin a lo que calificó de "pesadilla".

Las autoridades venezolanas, que actualmente prohíben la entrada a corresponsales extranjeros, sometieron a los dos reporteros a largos interrogatorios para obligarlos a confesar su profesión, a pesar de su intento inicial de presentarse como simples turistas.

Mazoy describió una celda de tan solo 4 metros cuadrados, con cadenas colgando del techo, un cubo lleno de cucarachas y constante intimidación por parte de agentes armados.

"Hubo mucha tortura psicológica, aunque no me hicieron daño", declaró en una entrevista, confirmando también que les incautaron teléfonos y computadoras y los revisaron minuciosamente durante más de seis horas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que el periodista colombiano Jeff Martínez también fue expulsado del país, junto con su colega mexicano Julián Mazoy, tras permanecer detenidos durante 17 horas.

El SNTP informó en X que los profesionales de los medios fueron sometidos a lo que describieron como "tortura psicológica", recibieron amenazas y las autoridades les revisaron y vaciaron sus equipos y teléfonos. (ANSA).