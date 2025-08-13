Venezuela: Liberan a la activista Martha Lía Grajales
Pero seguirá procesada por "conspiración e incitación al odio".
- 1 minuto de lectura'
La medida, confirmada este miércoles por su esposo, Antonio González, sustituye la detención, pero no suspende el proceso judicial.
Grajales, directora de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto a la salida de una protesta pacífica frente a la sede de la ONU de madres de presos políticos que denunciaban ataques violentos ejecutados dos días antes por bandas civiles armadas del chavismo contra otra concentración.
Sumándose a la presión internacional por su liberación, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Trk, también pidió la "liberación inmediata" de Grajales, instando al movimiento chavismo en el poder en Venezuela a "respetar sus derechos humanos".
Varias voces nacionales e internacionales habían demandado su liberación, inclusive sectores que evitan las críticas al chavismo, como las Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora, de Argentina (ANSA).
