Venezuela, libertad definitiva para el opositor Guanipa

Inicialmente liberado el 8 de febrero tras pasar nueve meses en prisión por "conspiración", Guanipa fue arrestado de nuevo dos horas después, acusado de violar las condiciones de su libertad condicional, y se encontraba bajo arresto domiciliario desde entonces.

El exdiputado criticó duramente la ley de amnistía: "es un documento chucuto (deficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas", afirmó.

"Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio", sostuvo Guanipa en un comunicado.

El estrecho colaborador de Machado recordó que los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria".

"La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron", afirmó Guanipa. (ANSA).