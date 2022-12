Venezuela llama a la participación de EEUU en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN

El embajador venezolano en Bogotá, Armando Benedetti, ha hecho un llamamiento a facilitar la participación de Estados Unidos en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al término de la primera ronda de contactos, celebraba la capital de Venezuela, Caracas, Benedetti ha puesto en valor los acuerdos alcanzados hasta la fecha, y ha incidido en que, sin la participación de Washington, "no se puede hacer casi nada".

"Ellos (Estados Unidos) tienen la facultad de quitar las persecuciones judiciales de otras personas, lo que es el blanqueo de capitales y todo ese tema que sostiene a la guerrilla, como el narcotráfico y todo debe pasar por su mano", ha manifestado el embajador.

"Yo creo que Estados Unidos debe estar y hay que buscar que esté, porque sin ellos no se puede hacer casi nada, así que yo creo que es mejor que participen", ha manifestado el representante diplomático venezolano en Colombia, según recoge la emisora RCN Radio.

Por otro lado, haciendo balance de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, Benedetti ha dado su visto bueno a la ausencia de un alto el fuego bilateral, pues considera que podría en cierto modo alterar el buen curso del resto del proceso de diálogo.

"Es mejor no hacer ese cese el fuego bilateral porque si alguna de las partes comete un error, nos la pasaríamos verificando si hubo o no hubo un rompimiento de ese acuerdo", ha dicho Benedetti, quien reconoce que le "gusta que no haya cese porque cualquier error sin intención puede acabar con el proceso".

Los representantes del Gobierno de Colombia y los de la guerrilla del ELN culminaron este lunes en Caracas la primera ronda de conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz y se emplazaron a una segunda sesión en territorio de México ya en 2023.

Antes incluso de su llegada a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro se mostró predispuesto a alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla en el marco de su propuesta de "paz total" con todos los agentes armados del país.

Europa Press