Venezuela: los artistas de la música latina se pronuncian sobre la crisis en Venezuela

"Estoy contigo, mi Venezuela, como siempre, desde siempre y para siempre", escribió en su cuenta de la red social X al día siguiente de la caída de Maduro el español Miguel Bosé.

"Que sople el viento del cambio de la restauración democrática que Edmundo (González Urrutia) y (María) Corina (Machado) deben liderar", añadió el artista ibérico, demostrando conocer a fondo la situación y manifestando el deseo de que sean los líderes de la oposición venezolana quienes gestionen la transición.

En la misma línea, y también desde España, el cantautor Alejandro Sanz afirmó que "la voz de Venezuela es la de su gente", mientras que desde México, Gloria Trevi envía una oración por Venezuela pidiendo que "suceda lo que suceda, sea para el bienestar de su gente".

Desde Miami, el célebre cantante venezolano de música romántica, Ricardo Montaner, ha orado para que "se vayan los malos de Venezuela y reine la paz" en el país; mientras que el cantante y actor Carlos Baute ha señalado que "aunque todos los cambios son dolorosos" y que "vendrán días difíciles" para Venezuela, "siempre después de la tormenta llega la calma".

(ANSA).