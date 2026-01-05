Venezuela: los buques tanques venezolanos desaparecen de los satélites

Durante semanas, los buques habían sido detectados en imágenes satelitales atracados en puertos venezolanos, según un análisis publicado hoy por el periódico estadounidense. Sin embargo, para el sábado, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, todos habían desaparecido de esos lugares.

Cuatro de ellos han sido rastreados por satélite navegando hacia el este a 48 kilómetros de la costa, utilizando nombres falsos de buques y tergiversando sus posiciones, una táctica engañosa conocida como "spoofing".

Esos cuatro buques-tanques han salido del puerto sin la autorización del gobierno interino, según comunicaciones internas de la petrolera estatal venezolana y dos personas de la industria petrolera venezolana, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Estas salidas podrían considerarse un acto temprano de desafío al control realizado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, severamente amenazada por Donald Trump.

Hasta hace apenas seis meses, Donald Trump quería llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro. Durante una reunión en la Oficina Oval el pasado julio, el presidente comunicó a sus asesores su deseo de un acuerdo que permitiera a las empresas estadounidenses extraer petróleo venezolano, sugiriendo que prefería la diplomacia.

Sin embargo, según informó The Wall Street Journal, el secretario de Estado, Marco Rubio, se opuso y advirtió a Trump que no confiara en el exlíder venezolano. Tras meses intentando persuadir a Maduro para que renunciara a cambio de una amnistía por sus supuestos crímenes, Trump optó por la acción militar a finales de diciembre.

La obsesión de Trump con el crudo venezolano ha desatado una disputa clandestina entre sus asesores y el lobby petrolero para definir la política de la Casa Blanca hacia Venezuela.

Trump, según destaca The Wall Street Journal, ha dejado claro a sus asesores que le interesa un acuerdo con Caracas que contribuya a su agenda de "América Primero", que incluye la cooperación en las deportaciones de migrantes, en lugar de promover una transición democrática.

Trump afirmó que un objetivo central de la reciente operación militar en Venezuela era poner el sector petrolero del país bajo control estadounidense y dar a las compañías petroleras estadounidenses la capacidad de reconstruir allí.

"Las compañías petroleras van a intervenir y reconstruir su sistema", declaró Trump el domingo por la noche. "Fue el mayor robo en la historia de Estados Unidos. Nadie nos ha robado nunca nuestra propiedad como ellos. Nos arrebataron nuestro petróleo.

Nos arrebataron la infraestructura, y toda esa infraestructura está dañada y deteriorada, y las compañías petroleras van a intervenir y reconstruirla", bramó el magnate.

Si eso sucede, será costoso, complejo y potencialmente peligroso. El plan de Trump para reconstruir la industria petrolera venezolana podría costar más de US$100.000 millones y tomar años: devolver el sector petrolero venezolano a su nivel máximo de la década de 1970 requeriría inversiones multimillonarias durante los próximos 10 años, según Bloomberg.

Al comprometerse a revitalizar el sector, el presidente estadounidense ha pasado por alto muchos detalles, incluyendo cómo convencerá a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan sumas significativas en un país gobernado temporalmente por un gobierno respaldado por Estados Unidos y carente de normas legales y fiscales, dijo la agencia de noticias. (ANSA).