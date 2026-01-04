Venezuela: los detalles de la operación "Absolute Resolve" en Venezuela

En una conferencia de prensa en Washington, Caine explicó que la misión fue lanzada a pedido del Departamento de Justicia y reveló que el operativo fue denominado "Absolute Resolve" ("Resoluteza absoluta"). Según detalló, la fase final comenzó durante la noche, cuando "los helicópteros despegaron con la fuerza de extracción, que incluía agentes de las fuerzas del orden, e iniciaron su vuelo hacia Venezuela".

El general indicó que el despliegue estuvo protegido por "los Marines de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Guardia Nacional Aérea", mientras bombarderos estratégicos B-1 se encontraban en el aire brindando cobertura. "Llegamos al complejo de Maduro a la 1:01 de la madrugada", precisó, al describir el momento en que una "fuerza de aprehensión descendió y se movió con velocidad, precisión y disciplina".

Caine agregó que un segundo grupo de helicópteros fue convocado para extraer a Maduro y a su esposa y que esas aeronaves enfrentaron fuego enemigo durante el trayecto. En ese contexto, señaló que aviones de combate estadounidenses neutralizaron las defensas aéreas venezolanas para permitir el ingreso de los helicópteros militares a Caracas.

"Uno de nuestros aparatos fue alcanzado por disparos, pero permaneció en condiciones de volar", afirmó.

De acuerdo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, la operación completa se extendió durante aproximadamente dos horas y veinte minutos.

También destacó el perfil del personal involucrado: el miembro más joven de la tripulación tenía 20 años y el de mayor edad, 49. Tras la detención, la fuerza militar fue seguida por una "fuerza de extracción" encargada de trasladar a Maduro fuera del país.

Según la versión oficial estadounidense, Maduro y Flores "se rindieron" y fueron posteriormente "detenidos por el Departamento de Justicia", una vez asegurado el perímetro por las fuerzas desplegadas.

Las declaraciones de Caine se produjeron pocas horas después de que el presidente Donald Trump defendiera públicamente la operación y subrayara la disposición de Washington a emplear fuerzas terrestres.

"No tenemos miedo de poner botas en el terreno ('boots on the ground'). Ayer lo hicimos", afirmó Trump durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

El mandatario sostuvo que la acción militar forma parte de una estrategia más amplia contra el "narcoterrorismo" y advirtió que Estados Unidos está preparado para ampliar las operaciones si lo considera necesario, mientras que desde Caracas el gobierno venezolano denunció una violación de la soberanía nacional y reclamó la intervención de la comunidad internacional.

Hasta el momento, el Pentágono no brindó más detalles sobre el alcance total del despliegue ni sobre eventuales fases posteriores de la operación, reiterando que se trató de una misión "precisa y limitada" orientada a la detención de los principales acusados por la Justicia estadounidense. (ANSA).