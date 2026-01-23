Venezuela: Los universitarios en primera protesta opositora de Era post-Maduro

Después de un largo período de temor y contención, sin manifestaciones de calle, tras la represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024, los universitarios volvieron a tomar las calles de las principales ciudades de Venezuela para exigir el fin del estado de excepción y la liberación de los presos políticos.

Los universitarios, en al menos una docena de centros educativos del país, según monitoreo en redes sociales de las distintas manifestaciones, desafiaron de forma pacífica al nuevo gobierno que siguió a la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero último, y el cual está encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Los manifestantes ocuparon vías principales de manera pacífica, portando banderas y pancartas que pedían el cese del "Decreto de Conmoción Externa", medida ratificada por Rodríguez y que implica un estado de excepción con restricciones a diversos derechos básicos.

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), voceros de la Federación de Centros Universitarios (FCU) enfatizaron que la movilización no busca la violencia, sino la restauración del orden constitucional.

"Hoy no solo recordamos el 23 de enero de 1958; hoy lo vivimos. Estamos aquí para exigir que se levante un decreto que solo sirve para silenciar voces y para que nuestros compañeros detenidos regresen a sus casas", declaró un representante de la FCU durante la concentración en la capital. Activistas de la organización Provea, la más antigua del país en defensa de derechos humanos, respaldaron a los universitarios en Caracas.

La jornada también alcanzó regiones que históricamente han mostrado menos activismo político. En el estado Apure, ciudadanos se congregaron en los alrededores de una iglesia católica para orar y demandar la excarcelación de los detenidos políticos, mientras que, en Barinas, sindicalistas y universitarios se manifestaron.

Mientras la oposición universitaria se movilizaba en Caracas, en las adyacencias de la UCV, el chavismo realizó su propia convocatoria con una marcha para exigir el fin del "secuestro" de Maduro y su esposa Cilia Flores, cuya situación jurídica en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero sigue siendo el eje del discurso oficialista, especialmente del chavismo de base.

La movilización progubernamental, hacia el centro de la ciudad, transcurrió sin incidentes.

A diferencia de otros momentos de tensión e incertidumbre, la jornada de protestas de críticas hacia el gobierno post-Maduro se caracterizó por la ausencia de represión directa, de los organismos de seguridad del Estado. Tampoco se produjeron enfrentamientos violentos, hasta las 15.00 locales de este viernes.

A pesar del despliegue policial en puntos estratégicos, las fuerzas de seguridad permitieron el libre tránsito de las marchas opositoras, un giro que analistas interpretan como un intento del actual mando ejecutivo por proyectar una imagen de estabilidad y apertura ante la comunidad internacional.

El movimiento estudiantil anunció que las movilizaciones de hoy será la primera de otras jornadas de protesta hasta que se logre objetivo de excarcelación de presos políticos y el cese del Estado de excepción. (ANSA).