Venezuela: Lula, "con la captura de Maduro amenazada la estabilidad global"

Según el líder progresista, "cuando el uso de la fuerza para resolver disputas deja de ser la excepción y se convierte en la regla, la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales se ven amenazadas".

Lula ya había criticado la redada ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, pocas horas después del arresto de Maduro, argumentando que constituía una "grave afrenta a la soberanía de Venezuela".

"Sin reglas acordadas colectivamente, es imposible construir sociedades libres, inclusivas y democráticas", escribió el presidente brasileño en el periódico estadounidense.

Para él, las acciones unilaterales "amenazan la estabilidad mundial, obstaculizan el comercio y la inversión, aumentan el flujo de refugiados y debilitan aún más la capacidad de Estados para abordar el crimen organizado y otros desafíos transnacionales". (ANSA).