Venezuela: Lula, el regreso de Maduro "no es la principal preocupación"

En una entrevista con el portal Uol, Lula declaró que la "preocupación principal" "no es" hacer algo para que Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresen a Venezuela, sino construir las condiciones políticas y económicas para una estabilización duradera del país.

"La preocupación principal es esta: ¿hay posibilidad de fortalecer la democracia en Venezuela? ¿Y de permitir que el pueblo venezolano, los 8,4 millones que están fuera, regresen al país? ¿Existen las condiciones para que la democracia sea realmente respetada en Venezuela?", afirmó.

"Lo que está en juego es si lograremos crear empleos, si PDVSA volverá a producir 3,7 millones de barriles por día", añadió.

En otro pasaje, Lula destacó la necesidad de preservar la paz regional.

"Sudamérica es una zona de paz, no tenemos bombas atómicas ni armas nucleares. Lo que queremos es crecer económicamente, fortalecer el proceso democrático y mejorar la vida de millones de latinoamericanos. América Latina no puede seguir siendo pobre", concluyó. (ANSA).