Venezuela: Lula, "Maduro tiene que ser procesado en su país, no en el exterior"

"La prioridad es restaurar la democracia en Venezuela. Y si Maduro debe ser juzgado, debe ser en su patria, no en el extranjero", declaró en una entrevista con medios locales durante una visita oficial a la India.

Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y desde entonces se encuentra recluido en una prisión de Nueva York, donde se le acusa de dirigir una red internacional de narcotráfico. Lula añadió que Brasil no puede aceptar que un jefe de Estado sea arrestado por otro país.

El presidente también anunció su intención de presentar una propuesta por escrito a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien planea reunirse en Washington el próximo mes para tratar temas relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y la cooperación económica. (ANSA).