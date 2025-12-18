Venezuela: Lula y Sheinbaum ofrecen mediar entre Washington y Caracas

Lula hizo esta declaración en una conferencia de prensa en Brasilia, donde recalcó su "gran preocupación" por el aumento de las tensiones y reiteró su "disposición tanto para Venezuela como para Estados Unidos a contribuir a una solución pacífica en nuestro continente".

El presidente brasileño añadió que buscará hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de Navidad para ofrecerle nuevamente su apoyo para alcanzar un acuerdo diplomático. "Buscaremos, con todos los países de América Latina y otros continentes que lo deseen, una solución pacífica para evitar la intervención estadounidense en Venezuela", apuntó.

Al mismo tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró esto durante una conferencia de prensa, enfatizando que su función le exige no apoyar ninguna intervención armada en la región. "Sería gravísimo que el presidente de México aceptara cualquier intervención, porque incluso violaría la Constitución de la República. Todos quienes piden intervención en otros lugares, incluso en México, están violando la Constitución", dijo Sheinbaum.

La jefa de Estado mexicana reiteró que apoya "la resolución pacífica de los conflictos; lo hacemos por convicción y por Constitución, y así debe ser". (ANSA).