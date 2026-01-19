Venezuela: Machado a la premio Nobel iraní Mohammadi, "no estás sola"

"Narges dedicó su vida a defender la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres, y pagó un precio muy alto por su compromiso con la libertad", declaró Machado.

"Mi solidaridad y respeto a Narges, su familia y los presos políticos que actualmente son perseguidos por alzar la voz", añadió la excongresista venezolana.

En su mensaje, Machado enfatizó que la defensa de los derechos humanos trasciende fronteras y une a quienes luchan por la dignidad humana. "Desde Venezuela y desde todos los rincones del mundo libre, reafirmamos que la lucha por los derechos humanos es una sola y que ninguna dictadura logrará extinguirla", acotó.

"Narges, no estás sola. Tu valentía inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y Venezuela", concluyó la "Dama de Hierro" venezolana. (ANSA).