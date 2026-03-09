Venezuela: machado asistirá a la investidura de Kast en Chile

La dirigente, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, respondió a una invitación especial del mandatario electo, con quien mantiene una amistad personal y afinidades ideológicas. Se presume que, tras su breve paso por Chile, Machado regresará nuevamente a Washington, desde donde ha venido coordinando su agenda internacional y encuentros diplomáticos de alto nivel.

Además de acompañar a Kast en la ceremonia, la líder opositora se reunirá con la comunidad venezolana migrante en el país austral.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado expresó su entusiasmo por el encuentro convocado para este jueves en un céntrico parque de la capital chilena: "Mis queridos venezolanos en Chile, qué emoción poder vernos este jueves 12 de marzo en Santiago. Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias", escribió en sus redes sociales.

Machado también ha evitado dar detalles de su reunión con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, este sábado. Horas después de dicho encuentro, el gobierno de Trump anunció que reconocía como gobierno legítimo al que encabeza en Venezuela Delcy Rodríguez, antigua exvicepresidenta del despuesto Nicolás Maduro. (ANSA).