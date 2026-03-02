Venezuela: Machado da un giro estratégico, anuncia que irá a nuevas elecciones

La admisión de Machado de que concurrirá en unas "nuevas elecciones" ha sido destacado por analistas como un giro estratégico por parte de la premio nobel de la paz 2025, quien usualmente hacía énfasis en que se reconocieran los resultados de las elecciones presidenciales 2024, en las que el gobierno de Nicolás Maduro no reconoció la victoria del ex diplomático Edmundo González Urrutia.

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela" sostuvo Machado y acto seguido confirmó que su plan es preparar "una nueva y gigantesca victoria electoral", en el marco de garantizar "una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Para observadores es la primera vez que Machado parece pasar la página del proceso electoral de 2024; la ausencia de referencias explícitas a González Urrutia como eventual candidato opositor permite proyectar que ella sería la candidata en unas elecciones que aún no tienen fecha definida, aunque la semana pasada el secretario de Estado Marco Rubio aseveró que se hacen indispensables para darle un marco de seguridad jurídica a las inversiones petroleras.

Estados Unidos ha dicho claramente que no reconocerá los resultados de 2024 en vista de que no hay manera de verificarlos. Colombia y Brasil, en tanto, han venido insistiendo desde el propio 2024 que deben realizarse unas nuevas elecciones en Venezuela. Y tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, Washington ha señalado que la realización de unos nuevos comicios está en el horizonte, pero sin definirse aún una fecha para los mismos.

Machado ha señalado que las elecciones podrían realizarse en este 2026. El gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez ha eludido el tema electoral. (ANSA).