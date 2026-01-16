Venezuela: Machado, Delcy Rodríguez, "una comunista que dirigió centro de tortura"

"Nos libraremos de Maduro, eso seguro. La pregunta es qué país vendrá después", declaró Machado en una conferencia de prensa celebrada hoy en Washington, en la sede de la Fundación Heritage.

Y expresó su convicción de que "habrá una transición ordenada" y que "Estados Unidos será el mejor aliado de Venezuela".

Además, afirmó que la presidenta interina venezolana recibe "órdenes", aparentemente sugiriendo que provienen de Estados Unidos. "No está en el cargo por voluntad propia", sino que "cumple órdenes", afirmó Machado.

"Estamos muy cerca de la libertad. Una nueva etapa política comenzó el 3 de enero. Estamos dando los primeros pasos en una transición hacia la democracia", declaró.

Machado aseguró que será elegida presidenta de su país "cuando llegue el momento adecuado", según declaraciones que formuló en una entrevista con la cadena Fox News emitida este viernes. Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, afirmó que su compromiso es transformar el país en una "tierra de gracia" y confió en que llegará al cargo supremo en el futuro.

"Venezuela enfrenta una etapa delicada y compleja, pero debemos agradecer al presidente Donald Trump su valentía. Se preocupa por el pueblo venezolano, él mismo me lo dijo, y creo que este es el mensaje más importante que puedo compartir con mi país en este momento", apuntó.

"Lo único que puedo decir es que Venezuela será libre, y lo será con la ayuda del presidente Trump. Debemos prepararnos para asumir el gobierno cuando llegue el momento", añadió Machado, reiterando que el "presidente legítimo" de Venezuela es Edmundo González Urrutia.

Sus afirmaciones coinciden con la alta tensión política en Venezuela, tras la captura el 3 de enero del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que desencadenó una crisis institucional y una transición con la designación de Rodríguez como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas.

Machado ha sido una figura central de la oposición venezolana desde hace años, aunque su trayectoria política incluye una descalificación de 15 años por parte de la Contraloría General de la República que le impidió postularse en las elecciones presidenciales de 2024, un hecho calificado por juristas como inconstitucional.

Durante la conversación con Fox News, Machado expresó su intención de liderar Venezuela en el futuro y destacó que su movimiento político "mantiene un mandato del pueblo, pese a los obstáculos legales y la situación actual" del país. La dirigente afirmó que cree firmemente en su eventual elección como la primera mujer presidenta de Venezuela.

La visita de Machado a Washington captó atención internacional, ya que fue recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en un gesto diplomático de alto perfil.

En esa reunión, Machado realizó un acto simbólico al presentar al mandatario su medalla del Nobel de la Paz, en reconocimiento a lo que ella describió como su papel en "el respaldo a la lucha por la libertad en Venezuela".

El gesto, sin embargo, generó polémica: el instituto Nobel de Noruega aclaró que los premios no pueden ser transferidos ni compartidos, y que la medalla sigue siendo propiedad de Machado.

A pesar de la recepción en Washington, la Casa Blanca ha matizado su postura respecto a su rol futuro. Trump ha sugerido que Machado carece de suficiente apoyo popular para liderar la transición venezolana, y en cambio ha respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta interina mientras se busca una salida política negociada.

El país enfrenta un complejo periodo de transición después de la captura de Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y armas. El Tribunal Supremo de Justicia nombró a Rodríguez como presidenta interina, dejando aún sin fecha clara la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales según la Constitución.

Analistas señalan que la afirmación de Machado de que será presidenta "cuando llegue el momento" refleja tanto su ambición política como la incertidumbre sobre los tiempos y condiciones de futuros comicios en Venezuela, en medio de una presión internacional significativa y un contexto de negociación geopolítica con Estados Unidos y otros actores regionales.

(ANSA).