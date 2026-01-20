Venezuela: Machado desde EEUU insiste en que debe impulsarse transición política

Galardonada con el Nobel de la Paz en 2025, Machado se reunió el lunes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R Ramdin, para discutir la situación crítica de su país.

Tras el encuentro, Machado enfatizó que "es hora de actuar" para desmontar la "estructura represiva" del Estado venezolano, priorizando la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos. "No es posible hablar de transición con represión", afirmó.

La OEA, por su parte, expresó su disposición para acompañar un eventual proceso de redemocratización en Venezuela.

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, Ramdin aseguró que la organización está lista para apoyar una "transición democrática profunda", fortaleciendo instituciones, reformando el sistema electoral y promoviendo el diálogo inclusivo para restaurar la confianza y la estabilidad hemisférica.

Para analistas, Venezuela atraviesa una estabilidad precaria. Si bien la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tiene el respaldo claro del mandatario Donald Trump, ella no era una vicepresidenta electa por votación, no había sido hasta ahora una figura pública con impacto entre los chavistas de base.

A todo esto, se suma una dosis de incomodidad que parece aflorar entre seguidores del depuesto Nicolás Maduro, ante las primeras decisiones de la presidenta encargada.

Este lunes Rodríguez cumplió dos semanas de haber sido juramentada en la Asamblea Nacional, precisamente por su hermano, Jorge Rodríguez, quien es presidente del parlamento.

La presidenta interina ha evadido por completo referirse a una eventual transición y tampoco ha hablado públicamente de llevar a cabo elecciones, como comienzan a reclamar líderes opositores, como es el caso de Andrés Velásquez, quien, tras un año en clandestinidad, reapareció en público este lunes.

Entretanto, aunque Rodríguez insiste en que su administración continúa el legado de Maduro, ha implementado cambios notables, como la designación de nuevos ministros en áreas como Transporte, Ecosocialismo y Comunicación, y la fusión de carteras económicas.

El movimiento más significativo fue la destitución de Alex Saab como ministro de Industria el 16 de enero, integrando esa cartera al Comercio. Saab, empresario colombiano-venezolano y conocido como el testaferro de Maduro, fue acusado por Estados Unidos de actuar a nombre del exgobernante en esquemas de lavado de dinero y corrupción, incluyendo desvíos en programas de alimentos como las llamadas bolsas CLAP.

Su destitución, según se comenta en círculos diplomáticos, es una suerte de gesto para distanciarse de la corrupción asociada a Maduro, esto por las presiones de Washington, y teniendo como finalidad facilitar inversiones extranjeras en el sector petrolero y mostrar un giro pragmático en el gobierno interino.

Este lunes, en la misma dirección de hacer cambios en su equipo de gobierno, con lo cual se descarta que se prepare para una gestión provisional, Rodríguez designó a Nuramy Josefa Gutiérrez González, como nueva ministra de Salud.

Gutiérrez González, una profesional venezolana con una trayectoria dedicada al sector sanitario, reemplaza a Magaly Gutiérrez Viña, quien ocupaba el cargo desde 2022 y continuará como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En tanto, la ausencia de Machado de Venezuela plantea interrogantes sobre su influencia política. Observadores comentan en redes sociales que, aunque mantiene alta su popularidad, su exilio -si se prolonga- podría erosionar su apoyo interno, dentro del país.

Machado, quien salió de Venezuela a inicios de diciembre en una acción digna de una película de espionaje, ya que estaba amenazada por el chavismo, no ha anunciado cuándo regresará a Venezuela, aunque ha ratificado que su decisión está tomada de mantenerse en la lucha dentro del país sudamericano.

Aunque Trump descartó a Machado para encabezar el inicio de la era post-Maduro, expertos sugieren que su regreso pronto podría revitalizar a la oposición democrática, en un momento en que el propio chavismo también se recompone tras los eventos del 3 de enero. (ANSA).