Venezuela: Machado dice que Trump "merece" el Nobel de la Paz

En una entrevista con Fox News, Machado sostuvo que Trump "tomó decisiones históricas" frente al régimen chavista y aseguró que millones de venezolanos "reconocen quién estuvo del lado de la libertad".

"Si el Nobel de la Paz reconoce a quienes hacen aportes reales a la dignidad humana y a la causa de la libertad, entonces el presidente Trump ciertamente lo merece", afirmó.

El lunes, el Washington Post sostuvo que una de las razones por las cuales Trump postergó a Machado de la transición en Venezuela fue que no haya renunciado al Nobel para dárselo a él.

"No debería haberlo ganado. Pero eso no tiene nada que ver con mi decisión", observó Trump en una entrevista en la que rechazó que ese sea el motivo por el cual dejó de lado a la líder opositora.

Machado subrayó que la política de firmeza de Washington fue clave para quebrar años de impunidad. "Durante demasiado tiempo, el régimen utilizó el narcotráfico, la corrupción y la represión como herramientas de poder. Hubo líderes que miraron para otro lado. Trump no lo hizo", señaló en la entrevista televisiva.

Pero la líder opositora criticó con dureza a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió la presidencia interina, en quien Trump confió para liderar la transición.

"Sabemos que es la arquitecta principal de tortura, de tráfico de personas. Es una aliada para Rusia, para Irán, para China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano. Ganamos una elección por un gran margen y gané unas primarias por más 92% de los votos y no tengo dudas al respecto", aseguró.

Machado describió la reciente operación contra Maduro como "un punto de quiebre" para Venezuela y sostuvo que sin la presión internacional encabezada por Estados Unidos "el sufrimiento del pueblo venezolano se habría prolongado indefinidamente". Según dijo, la caída del líder chavista abre una oportunidad histórica para la reconstrucción democrática del país.

En ese marco, insistió en que el reconocimiento a Trump no responde a afinidades ideológicas, sino a resultados concretos.

"Esto no es una cuestión partidaria. Es una cuestión de hechos.

Se enfrentó a una estructura criminal que había secuestrado a una nación", afirmó.

Machado recordó que ya durante el primer mandato de Trump había respaldado la estrategia de "máxima presión" sobre el régimen chavista, incluidas las sanciones económicas y diplomáticas impulsadas desde Washington.

En la entrevista con Fox, señaló que esas medidas contribuyeron a aislar internacionalmente a Maduro y a exponer los vínculos del poder venezolano con redes ilícitas.

"Los venezolanos no olvidamos quién nos acompañó cuando parecía que el mundo había aceptado nuestra tragedia como algo normal", dijo.

Para Machado, "la paz verdadera no es silencio ni resignación. Es justicia, libertad y dignidad. Y eso es lo que hoy empieza a ser posible para Venezuela", concluyó.

Finalmente, reveló que "Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, que es donde soy más útil para nuestra causa. Por eso decidí salir, porque en este momento pensé que era lo mejor, pero planeo volver lo antes posible".

"Hemos visto una escalada alarmante, órdenes firmadas por Maduro el mismo día que fue capturado, en un estado de conmoción. Lo que manda es que sea detenido cada venezolano que apoye a Trump, es algo que debe ser seguido cuidadosamente", concluyó. (ANSA).