Venezuela: Machado, el indulto a los prisioneros es fruto de las presiones de EEUU

"No es un gesto voluntario del régimen, sino una respuesta a la presión del gobierno de Estados Unidos. Y espero que los presos puedan reunirse pronto con sus familias", comentó la política a través de sus cuentas en redes sociales desde Colombia.

De hecho, durante su intervención en el evento literario Hay Festival, en Cartagena de Indias, la bella ciudad del Caribe colombiano, la excongresista criticó con dureza "el brutal aparato represivo del régimen", y enfatizó que Venezuela tuvo presos políticos durante más de dos décadas.

Tal opresión, a juicio de Machado, afectó no solo a líderes políticos, sino también a periodistas, activistas y ciudadanos comunes.

En ese sentido, recordó que la oposición venezolana sigue exigiendo una transición que garantice los derechos civiles, la justicia y "el pleno restablecimiento de las libertades democráticas, así como el fin de las detenciones arbitrarias".

