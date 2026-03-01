Venezuela: Machado, "en Venezuela se vuelve al voto, regreso en pocas semanas"

En su intervención, Machado ha calificado de "inarrestable" la transición hacia la democracia, afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido "derrotado política y electoralmente".

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 informó sobre reuniones en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, parlamentarios y representantes de organismos internacionales, con el fin de reforzar el apoyo a un nuevo proceso electoral.

Entre las prioridades indicadas, menciona "la unidad de los venezolanos", un "gran acuerdo nacional" para garantizar la gobernabilidad y la preparación de "una nueva y gigantesca victoria electoral".

Machado finalmente invitó a los exiliados a regresar para "reconstruir el país" y asegurar una transición "ordenada, sostenible y definitiva". (ANSA)