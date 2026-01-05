Venezuela: Machado, "inevitable e inminente transición en Venezuela"

En un mensaje en X, Machado aplaudió a la "buena gente de Venezuela que salió a las calles en 30 países y 130 ciudades de todo el mundo para celebrar un paso trascendental que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela".

"Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración su firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", escribió la Premio Nobel de la Paz 2025 en la publicación, asegurando que "Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

"La libertad de Venezuela está cerca, y pronto celebraremos en nuestra tierra", escribe Corina Machado.

"Gritaremos, rezaremos y nos abrazaremos en familia, porque nuestros hijos volverán a casa", concluye.

Las declaraciones de la líder opositora se producen después de que Trump reiterara que Estados Unidos "se hará cargo" de la situación en Venezuela, cuestionando si Machado puede liderar la transición sin el suficiente "apoyo y respeto" de los venezolanos.

El presidente estadounidense identificó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del país, como la persona con la que puede "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación". (ANSA).