Venezuela: machado llama a que González Urrutia asuma el poder

La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió su primera reacción a los ataques militares estadounidenses en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, declarando que "llegó la hora de la libertad" y exigiendo que el ex diplomático Edmundo González Urrutia asuma inmediatamente el poder para liderar una transición democrática.

"Hoy estamos listos para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", este es el mensaje publicado por la líder opositora venezolana María Corina Machado en X.

A través de sus redes sociales, Machado ofreció su primer posicionamiento público tras una serie de ataques contra infraestructura militar en Caracas y zonas aledañas y la captura en Caracas de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de efectivos estadounidenses actuando en territorio venezolano.

La Premio Nobel de la Paz reivindicó a González Urrutia como ganador legítimo de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024. Maduro no presentó ni actas ni resultados verificables, con lo cual la oposición lo acusó de fraude, y diversos gobiernos pasaron a considerarle un gobierno ilegítimo.

Hace un año exactamente, Maduro se juramentó con el aval de las instituciones controladas por el chavismo para un tercer período que lo habría dejado en el poder hasta el año 2031.

Asimismo, Machado elogió al gobierno de Estados Unidos por cumplir su promesa de hacer prevalecer el estado de derecho.

"Nicolás Maduro enfrenta hoy la justicia internacional por los atroces crímenes cometidos contra venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", sostuvo.

La líder opositora recordó que Maduro se negó a negociar con Estados Unidos y se aferró al poder. "Honremos nuestro mandato: Edmundo González Urrutia debe asumir inmediatamente su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los funcionarios y soldados", solicitó Machado.

Su declaración ha generado reacciones mixtas, con apoyo de opositores y críticas de leales a Maduro por respaldar la intervención de Estados Unidos. Poco después, Edmundo González Urrutia respondió citando el mensaje de Machado: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación". Su declaración refuerza la tesis opositora de que están preparados para asumir el poder.

Sin embargo, dentro de Venezuela reina la incertidumbre. Los civiles armados que están plegados al régimen, conocidos como colectivos, han comenzado a circular de forma amenazante en Caracas y otras ciudades. También las fuerzas policiales han dado demostraciones de fuerzas y lealtad a Maduro.

Analistas destacan la falta de respuesta de las fuerzas armadas en este sábado convulso en Venezuela. No se ha producido ningún contraataque de Caracas ni tampoco se observan despliegue de tropas en respuesta a Washington. (AMPLIADA).