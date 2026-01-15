Venezuela: Machado recibe "trato de segunda" en la Casa Blanca, dicen analistas

Diversas fuentes han traído a colación tensiones previas entre Trump y Machado. La líder opositora Machado rechazó reuniones con enviados de Trump como Richard Grenell, porque éste dialogó con Maduro a inicios de 2025, en las primeras interacciones entre Caracas y Washington bajo el gobierno del republicano.

Además, el Nobel de la Paz 2025, que Machado ofreció compartir con Trump, generó resquemores, ya que él anhelaba el premio.

Para analistas, este frío encuentro en la Casa Blanca, sin respaldo público de Trump, subraya la preferencia de EEUU por estabilidad sobre cambio radical, tras la captura y extracción de Maduro el pasado 3 de enero. Para esta lectura que se hace desde Caracas, Machado pasa a tener un rol secundario en el proceso político post-Maduro en Venezuela. YZL (ANSA).