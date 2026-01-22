Venezuela: Machado se reunió con Pahlavi, "Venezuela e Irán serán libres"

"Intercambiamos opiniones sobre nuestras respectivas luchas y alineamos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: la liberación de Irán y Venezuela de la opresión. Expresé mi profunda admiración por el pueblo iraní, que continúa luchando por su futuro con inmenso coraje frente a la brutal represión", escribió Machado en su perfil en la red X.

"A medida que los regímenes autoritarios intensifican su cooperación criminal, los luchadores por la libertad deben coordinarse aún más estrechamente", añadió, y destacó que "un Irán libre y una Venezuela libre son más que meros objetivos: son condiciones esenciales para un mundo seguro y democrático".

"­­Venezuela e Irán serán libres!!", concluye la publicación de Machado. (ANSA).