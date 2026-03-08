Venezuela: machado ve a Trump en la Casa Blanca por segunda vez

Según Caracol Radio, la visita privada —que tuvo lugar el viernes y fue confirmada por el equipo del Premio Nobel de la Paz— permitió a Machado delinear su hoja de ruta para la transición política en Venezuela.

Todo esto mientras la presidenta interina venezolana, Delcy Rodrigues, conseguía que el magnate reconociera la legitimidad de su gobierno.

La oficina de prensa de Machado también confirmó en redes sociales que la exdiputada liberal asistirá a la ceremonia de investidura presidencial en Chile la próxima semana, tras recibir una invitación especial del presidente electo José Antonio Kast.

Mientras tanto, continúan las excarcelaciones en Venezuela bajo la nueva ley de amnistía: entre las últimas liberaciones se encuentran el líder opositor Omar Torres, el exdiputado disidente Fernando Orozco y la activista hispano-venezolana Ángela Expósito. (ANSA).