Venezuela: Machado y González denuncian incumplimiento en liberación de presos

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, ambos señalaron que "nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados".

Según verificaciones independientes de ONGs, solo se han confirmado 56 excarcelaciones, según Foro Penal y 73, de acuerdo con Justicia Encuentro y Perdón.

En todo caso, las cifras de las ONGïs está muy por debajo de las 116 liberaciones prometidas oficialmente. No se han publicado listas oficiales de los beneficiados ni se ha notificado a los familiares, lo que mantiene a cientos de ellos en vigilia frente a los centros de reclusión, exponiendo su salud y recursos.

El texto de Machado y González Urrutia también lamenta la muerte en custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien se convierte en el octavo fallecido bajo estas condiciones desde las protestas y la represión que siguieron a las elecciones de julio de 2024.

Además, destacan el caso del yerno de González, Rafael Tudares Bracho, quien permanece detenido sin información sobre su paradero o estado de salud, pese a haber sido condenado sin pruebas.

El jueves pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es hermano de la presidenta interina, dijo que habría un proceso para una excarcelación de un número "significativo" de presos políticos en Venezuela.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón estiman que más de 1.000 presos políticos están en las cárceles del país. (ANSA).