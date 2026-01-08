Venezuela: Madrid a favor de quitar sanciones de la UE a Delcy Rodríguez

"Tenemos una regla no escrita, pero que solemos aplicar, que es no incluir nunca al presidente de un país en los paquetes de sanciones, para mantener siempre abierto el diálogo", declaró el ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista con LaSexta TV.

Por ello, Maduro no se encontraba entre los sujetos a las sanciones de la UE. "Como europeos, tendremos que reevaluar esta situación", reconoció Albares, señalando también las excepciones a las sanciones, ya que la propia Rodríguez fue autorizada a viajar a Bruselas para participar en la cumbre UE-CELAC en julio de 2023 —durante la presidencia rotatoria española—, donde "representó a Venezuela".

Tras señalar que "las sanciones son una herramienta para lograr un fin y no el fin en sí mismas", el jefe de la diplomacia española aseguró: "Si el nuevo Gobierno venezolano da pasos en la dirección que deseamos", las sanciones "deberían desaparecer, y estaré feliz y seré el primero en instarlo, porque España siempre está al lado de los pueblos hermanos de América Latina". (ANSA).