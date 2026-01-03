Venezuela: madrid se ofrece como mediadora, pide frenar escalada

El Ministerio de Asuntos Exteriores lo anunció en un comunicado.

El gobierno de Pedro Sánchez anunció que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual".

En el comunicado, el ministerio enfatizó que el gobierno español "está en contacto constante" con su personal diplomático en Venezuela y "espera información sobre la situación de la colonia española en el país".

"España recuerda que no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para lograr una solución democrática para Venezuela", recalca el comunicado.

Finalmente, destaca que Madrid "ha acogido y seguirá acogiendo a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar el país por motivos políticos y que está dispuesta a contribuir a la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país". (ANSA).