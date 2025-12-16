Venezuela.-Maduro acusa a Machado de realizar una "campaña fascista" y dice que es "ampliamente rechazada" por el pueblo

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a la opositora venezolana María Corina Machado de emprender una "campaña fascista" contra el país caribeño y ha asegurado que su figura es "ampliamente rechazada" por el pueblo venezolano debido a sus acciones y declaraciones.

"Ella (María Corina Machado) dijo una cosa gravísima, gravísima, que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Dijo que el 60 por ciento de la población venezolana está metida en el narcotráfico. Es decir, que de cada 10 venezolanos, 6 están en narcotráfico", ha lamentado Maduro.

"Si usted me está viendo, si usted tiene una familia de cinco personas, tres de esas cinco que están sentadas ahorita con usted, están en el narcotráfico, dice la demonia, criminal", ha manifestado en declaraciones recogidas por la cadena estatal VTV.

Así, ha asegurado que el 89 por ciento de los venezolanos "repudia" a Machado por haber instado a la "invasión imperialista gringa" durante su viaje hasta Noruega para recoger el premio Nobel de la Paz --una ceremonia a la que finalmente no llegó a tiempo--.

"Allá (Noruega) dicen que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a sus cuatro seguidores que le quedan", ha puntualizado el presidente venezolano en relación con las informaciones que apuntan a que la opositora se habría fracturado una vértebra huyendo de Venezuela para poder llegar a Oslo, la capital noruega, la semana pasada.

Además, Maduro ha asegurado que casi toda la población "rechaza el acto de piratería del Gobierno de Estados Unidos" contra un petrolero venezolano y ha lamentado que Washington siga atacando embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico con el pretexto de reforzar su "lucha contra el narcotráfico".

En este sentido, ha afirmado que va a hacer "todo lo necesario para resguardar el libre comercio, el respeto al Derecho Internacional y la defensa del país", al tiempo que ha cuestionado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, por su "silencio" ante el caso del buque interceptado en aguas del Caribe, una incautación que fue anunciada por el propio presidente estadounidense, Donald Trump.

Machado habría huido de Caracas disfrazada y con una peluca hasta llegar a la costa, donde habría cogido un barco hacia la pequeña nación insular de Curazao. Fue en ese tramo del viaje donde la opositora se habría lesionado. Posteriormente, habría tomado un avión hacia Oslo que hizo escala en Estados Unidos.

"NO VOLVERÁN"

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha arremetido también contra Machado por sus palabras sobre el narcotráfico. "imagino que en este porcentaje están incluidos su madre, sus hijos, amigos y allegados".

"Las oligarquías rancias de Venezuela siempre han despreciado al pueblo a niveles grotescos. Solo les queda acudir a la violencia extremista y pedir socorro a sus dueños del norte para asaltar el poder político. Ya sabemos que no es por la vía del amor del pueblo", ha indiado, en un comunicado difundido a través de Telegram.

"Expresiones vulgares como estas explican el rechazo y repudio de los venezolanos de bien a esta criminal, quien ha pactado con grupos narcotraficantes de Colombia, con paramilitares de (Álvaro) Uribe e (Iván) Duque, que pretende entregar el Esequibo y regalar las riquezas de Venezuela. Los venezolanos de bien estamos muy claros sobre esta podrida clase fascista. ¡No volverán!", ha zanjado.