Venezuela: Maduro afirma percibir sueldo de US$120 mensuales

Esta afirmación la hizo Maduro la noche de este lunes en una alocución pública en la que negó tener riquezas personales.

Transparencia Venezuela, filial de la red internacional con sede en Berlín, ha puesto de relieve que no existe información de acceso público sobre el salario del presidente en Venezuela.

Maduro se define a sí mismo como "presidente obrero". Sin embargo, las organizaciones sindicales llaman la atención por el irrisorio salario mínimo, que sirve para fijar las pensiones.

Son 130 bolívares que equivalen a medio dólar al mes, según la tasa cambiaria oficial. Desde hace tres años y medio no se aumentan los salarios oficiales ni las pensiones de tercera edad.

Maduro sostuvo que su estilo de vida es modesto y que carece de cuentas bancarias en el exterior o propiedades a su nombre.

"No tengo bienes materiales, no tengo riquezas, no tengo nada", afirmó el mandatario, desestimando las acusaciones de sectores opositores y organismos internacionales que han señalado la presunta existencia de fortunas vinculadas a su círculo cercano.

Entretanto, en julio de este año fue reseñado por diversos medios de prensa el caso del reloj del mandatario venezolano. En una alocución Maduro portaba un lujoso Rolex, que según indagaciones periodísticas podría estar en los US$80.000.

En un momento de su alocución, Maduro trata de ocultar el reloj con la manga de su camisa y esto terminó por exponerlo. (ANSA).