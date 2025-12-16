Venezuela: Maduro amenaza a Kast por migrantes

Durante un acto televisado, la noche de este lunes, Maduro lanzó una advertencia: "Le digo desde Venezuela a José Antonio Kast, cuidadito le toca un pelo a un venezolano en Chile (...) cuídese de meterse en ese callejón sin salida de perseguir a venezolanos".

El tema migratorio fue un tópico central en la discusión electoral de Chile, y en particular Kast lanzó los mensajes más duros siendo candidato, con promesas de deportaciones masivas de migrantes.

El presidente electo respondió horas después al gobernante venezolano. A través de un comunicado, reafirmó que su gobierno actuará con "firmeza y apegado a la ley" para combatir el crimen organizado.

"Las amenazas de dictadores o de quienes intentan serlo no nos amedrentan. Vamos a gobernar para todos los chilenos, ordenando la casa y enfrentando el crimen, venga de donde venga", declaró Kast.

Kast, quien asumirá el cargo en marzo próximo, ganó las elecciones con un discurso que prometía "ordenar la casa" y endurecer las políticas migratorias.

Durante su campaña, el presidente electo chileno calificó la inmigración irregular como una "crisis de seguridad", proponiendo la construcción de zanjas y muros en la frontera y la expulsión expedita de migrantes con antecedentes penales.

Según cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, la población venezolana en el país supera las 500.000 personas, siendo una de las comunidades migrantes más grandes de la nación.

Venezuela, en tanto, ha vivido una crisis migratoria que coloca al país a la par de naciones en guerra o que la padecieron como Ucrania, Siria o Afganistán.

Organismos de la ONU estiman que cerca de 8 millones de personas salieron del país sudamericano en la última década, con Maduro en la presidencia, lo cual representa un tercio de la población total de Venezuela. (ANSA).